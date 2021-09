El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) advirtió este sábado que el potente huracán Larry de categoría 3 aumentó en las últimas horas sus vientos a 205 kilómetros por hora y amenaza con olas peligrosas y corrientes de resaca a las Antillas Menores y la costa este estadounidense.

El centro del huracán Larry también aumentó de tamaño y se encuentra a unos 1.700 kilómetros al este de las Islas Sotavento y a unos 2.570 kilómetros al sureste de Bermuda.

Hurricane #Larry Advisory 16: Larry Larger and a Little Stronger. Dangerous Surf and Rip Currents Expected to Develop Along Many Western Atlantic Shores Next Week. https://t.co/VqHn0u1vgc

Las olas generadas por Larry llegarán a las Antillas Menores el domingo, y se extenderán a porciones de las Antillas Mayores, las Bahamas y Bermuda el lunes y martes, según el NHC.

Es probable que un oleaje significativo alcance el este de la costa estadounidense el martes y que cause peligrosas corrientes de resaca.

El sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a cerca de 24 kilómetros por hora, pero se espera un movimiento un poco más lento al noroeste durante los próximos días.

Hurricane #Larry Advisory 15: Larry Forecast to Remain a Major Hurricane For Several Days. Dangerous Surf and Rip Currents Expected to Develop Along Many Western Atlantic Shores Next Week. https://t.co/VqHn0u1vgc

Los meteorólogos pronostican que Larry permanezca con la fuerza de un huracán mayor durante la primera parte de la próxima semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 75 kilómetros desde el centro y hasta 260 kilómetros con fuerza de tormenta tropical.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, en inglés) pronostica que la actual temporada ciclónica en el Atlántico va a tener una actividad por encima del promedio.

This #FullDiskFriday, the #GOESEast 🛰️ sees Hurricane #Larry over the Atlantic, smoke from fires in both North and South America, and sunglint moving over the water (along with some Saharan dust), from East to West.

What's the weather like by you? pic.twitter.com/asfOTE5JVd

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 3, 2021