La policía del condado de Miami-Dade informó este jueves 15 de julio que fueron identificadas otras cuatro víctimas del colapso del condominio Champlain Towers South en Surfside, incluido un adolescente.

El cuerpo de Valeria Barth, de 14 años de edad, fue recuperado el domingo. Mientras que los cadáveres de Michelle Anna Pazos, de 23 años de edad, Myriam Notkin, de 81, y Mihai Radulescu, de 82, se localizaron el viernes entre los escombros.

#UPDATE 83: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/ZyCl2Rt4tp

La alcaldesa Daniella Levine Cava informó que hasta el miércoles se confirmó la muerte de 97 personas por la tragedia del 24 de junio en Surfside.

Menos de cinco permanecen potencialmente desaparecidas.

It’s day 21 and our search & recovery efforts continue in Surfside.

The total number of confirmed deaths is now 97 – a staggering, heartbreaking loss of life. 90 have been identified and 88 families notified.

Please continue to keep all those who mourn in your hearts & prayers.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 15, 2021