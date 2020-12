Este domingo autoridades de la ciudad de Nashville informaron que investigan a un residente de Tennessee. un sexagenario. El cual es considerado sospechoso del atentado realizado una casa rodante cargada con explosivos que estalló en esa localidad la mañana de Navidad.

El pasado 25 de diciembre Nashville fue sorprendida por una terrible explosión. El impacto fue tan grande que sacudió las calles del centro de la ciudad cerca de las 6 de la mañana de Navidad.

La explosión rompió ventanas, dañó edificios y dejó varias personas heridas. Ese día las autoridades declararon que creían que el suceso fue intencional.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020