Conahan fue condenado a muerte y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida. Debido a la forma en que John Doe fue asesinado, se sospecha que Conahan lo mató, dijo la oficina del alguacil.

Los diputados dicen que a lo largo de los años los intentos de identificar a John Doe # 1 fracasaron. Finalmente, el equipo de casos abiertos decidió recientemente utilizar recursos de genealogía.

En 2013, se envió un diente para una prueba de ADN y en 2020, el equipo de casos abiertos recibió un probable apellido y parientes potenciales para John Doe. Un miembro de la gran familia, que tenía 17 hermanos, no había sido visto ni tenido noticias de él desde 1991 o 1992. Su nombre era Gerald (Jerry) Lombard, dijeron los detectives.

En 2021, el equipo de casos abiertos dice que obtuvo muestras de ADN de una hermana, un hermano y un hijo de Jerry Lombard. En junio, la agencia dijo que el FDLE confirmó que el hijo era compatible con Jerry Lombard.

Lombard nació en Massachusetts el 20 de agosto de 1962, dijo la agencia. Los detectives dicen que su familia les dijo que era un poco vagabundo y que estaban acostumbrados a que desapareciera durante largos períodos de tiempo.

El equipo del caso informó que todavía están investigando, por lo que están pidiendo a cualquiera que conozca a Gerald Lombard o lo haya visto con Daniel Conahan que se comunique al 941-639-2101.

Los detectives dicen que Conahan conducía un Blue Mercury Capri y una camioneta Grey Plymouth. Lombard no tenía coche.

27 years later DNA confirms identity of John Doe #1, possible victim of 1990s serial killer https://t.co/4kGmyYOgmv

— Charlotte County Sheriff's Office (@CCSOFLSheriff) June 9, 2021