La policía de Miami-Dade identificó a otras ocho víctimas del derrumbe en Surfside.

La publicación de la policía de Miami-Ddae dice lo siguiente: “Hemos identificado a otras ocho víctimas que perdieron la vida de forma trágica e inesperada en el derrumbe del edificio de Surfside. Por favor, tengan a sus familias y seres queridos en sus oraciones”, reportó Telemundo51.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó este viernes sobre el hallazgo de catorce nuevas víctimas entre los escombros del edificio Champlain Towers South, en Surfside, por lo que ahora la cifra de muertos asciende a 78, cuando se cumplen dos semanas de la tragedia ocurrida en el sur de Florida.

Levine Cave dijo que en la madrugada miembros del equipo de rescatistas encontraron los nuevos cuerpos. La cifra de personas “potencialmente desaparecidas” o no encontradas es de 62 mientras se han identificado a 47 del total de fallecidos.

“Este es un número asombroso y desgarrador”, dijo Levine Cava. “La magnitud de esta tragedia crece día a día”.

Los departamentos de forense de Broward asisten al condado de Miami Dade con la identificación de las víctimas, precisó la alcaldesa Levine Cava.

“Es un hueco en el corazón de las familias de nuestra comunidad, estamos comprometidos en permanecer junto a ellos en cada paso, no vamos a dejar a nadie solos”, dijo en alusión a las decenas de familias víctimas de la tragedia.

