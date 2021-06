La policía identificó a un posible sospechoso que guarda relación con el asesinato del hijo de una ex senadora estatal de Florida en Miami-Dade.

Se busca a Lakoria Washington, de 24 años, por el asesinato el 1 de junio de Jason Campbell, hijo de Daphne Campbell, según un folleto de “búsqueda” de la policía de Miami-Dade obtenido por NBC 6.

El volante decía que hay una orden de arresto contra Washington por asesinato en primer grado y otros cargos en el asesinato, reportó NbcMiami

Washington, cuyas últimas direcciones conocidas estaban en Pembroke Pines y Miramar, “está armado y es peligroso”, decía el volante.

Jason Campbell, de 23 años, fue asesinado a tiros en un apartamento de los condominios Monte Carlo, en la calle 165 del noroeste.

Daphne Campbell dijo que su hijo, padre de tres hijos, fue asesinado a tiros mientras dormía.

“Si eres tan audaz para matar a mi hijo mientras dormía, ¿por qué te escondes?”. dijo Daphne Campbell el viernes. “Entrégate y paga las consecuencias”.

“Estoy sin palabras. He estado llorando, no como, no puedo dormir porque mi bebé cayó inocentemente. Una muerte sin sentido, sin sentido, sin sentido”, añadió.

La familia de Campbell afirma que la sospechosa es una ex novia de la mujer con la que salía Campbell.

“Ya es suficiente. La violencia armada ahora no está en las calles, está dentro de nuestra casa. Está dentro de nuestra familia. Está perturbando a nuestros propios bebés”, dijo Daphne Campbell. “Ya es suficiente. Estoy cansada, cansada… No puedo creerlo. Todavía no puedo creerlo”.

El padre de Campbell, Hubert Campbell, habló públicamente el jueves por primera vez sobre el asesinato en una conferencia de prensa sobre el fin de la ola de violencia armada en Miami-Dade.

“He perdido a mi hijo”, dijo Hubert Campbell. “He perdido a un buen hijo. He perdido a un hijo que se comportaba bien. Déjenme decirles que no va a ser en vano. Puedo decir que esto ya no está en nuestro patio trasero. Esto está dentro de la casa”.

La policía de Miami-Dade no ha dado a conocer un posible motivo del tiroteo, pero dijo que está siguiendo activamente todas las pistas del caso.

Se ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por información que conduzca a un arresto. Se pide a cualquier persona que tenga información que llame a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS.