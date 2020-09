El ex fubolista Luis Hernández “El Matador” se volvió en una sensación en redes sociales luego de intentar seducir a Jennifer Aniston al convertirse en Brad Pitt.

Hace unos días se hizo viral el reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston. Ambos fueron invitados a la lectura de guión de una película. Durante ese encuentro el actor estadounidense no pudo evitar saludas con emoción a su ex esposa y echarle una que otra vez unas risitas coquetas.

El look jovial y playero de Pitt le sirvió a Hernández de inspiración para realizar la parodia en la aplicación TikTok, donde se desató la polémica.

Aprovechando su cabellera rubia, Hernández se disfrazó de Brad Pitt. Una playera verde y un sombrero infantil de pirata fue el look que utilizó para copiar a Pitt mientras Jennifer Aniston decía “siempre he creído que eres muy sexy”.

“Igualito a Brad”, dijo el exfutbolista en el video que posteriormente compartió en Twitter y que superó los 3 millones de reproducciones.

Zoom video terbaik 😂😂😂

Aside from loving the way Morgan Freeman and Jen Aniston and Brad Pitt reading dialogue of Fast Times at Ridgemont High, I am loving Matthew McConaughey and Julia Roberts’ reactions to it 🤣🤣🤣#LordHaveMercy

pic.twitter.com/qods78jhJ7

— TD (@DianOnno) September 18, 2020