Si cualquier ciudadano en Florida tiene una iguana o un tegu como mascota, tendrá que requerir un permiso sin costo y ponerle un microchip al animal escamoso antes de que sea ilegal.

El conjunto de nuevas normas aprobadas por la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission en febrero entrará en vigor a partir de este jueves. Las normas, que se aplicarán gradualmente en los próximos meses, hacen que sea ilegal vender, poseer o criar iguanas verdes, pitones birmanas, tegus y una docena de otros reptiles invasores en la Florida.

Esto forma parte de la estrategia del Estado para acabar con el comercio de mascotas exóticas, al que los científicos culpan del empeoramiento de los problemas de reptiles invasores en la Florida.

Own a pet #tegu or green #iguana in #Florida? New rules require them to be microchipped, which can be done free at a Tag Your Reptile Day event: https://t.co/QlfhEwyEwu pic.twitter.com/0FstWWNnN3

— MyFWC (@MyFWC) April 28, 2021