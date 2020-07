El equipo de abogados del ex juez español Baltasar Garzón, ILOCAD, anunció este miércoles que asumirá la defensa de Álex Saab, el empresario colombo-venezolano acusado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, para dar “una batalla política y jurídica”.

Por Redacción Miami Diario

El International Legal Office for Cooperation and Development (ILOCAD) no se pronuncia sobre las presuntas responsabilidades de Saab y asegura que se encargará del caso “ante las evidencias de que se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades estadounidenses”.