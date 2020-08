Una gran tromba marina fue vista este miércoles por la tarde frente a la costa del noreste del condado de Miami-Dade.

Pasada la 01:00 p.m. hora local llegó hasta la costa en Golden Beach como un tornado causando algunos daños a los árboles.

“Marineros, si están en el agua, ¡muévanse a puerto seguro inmediatamente! Gran tromba marina confirmada con vientos fuertes a dañinos en otros lugares ”, señaló la oficina de Miami del Servicio Meteorológico Nacional a través de la red social Twitter.

La tromba marina se asoció con una fuerte tormenta eléctrica, según el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que se extendió la advertencia marina especial hasta las 3:15 p.m.

Las trombas marinas son tornados que se forman sobre el agua y tienen las mismas características que un tornado terrestre, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

De igual forma se asocian con tormentas eléctricas severas y a menudo van acompañadas de fuertes vientos y mares, y con frecuencia rayos peligrosos.

Waterspout/tornado as seen from Aventura this afternoon. One of the most impressive tornadoes I've seen here, and especially one that didn't come from a supercell thunderstorm. Reports of trees uprooted as it came ashore #flwx pic.twitter.com/LLrlAMzgWS

— Luke Dorris (@lukedorrisWPLG) August 19, 2020