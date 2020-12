A Julián Fernández, boxeador mexicano le propinaron un nocaut a manos de Frank Sánchez, pugilista cubano en pasado sábado.

Un poco antes del nocaut era el mexicano quien lo llamaba a pelear y se puso a emular al personaje de Rocky Balboa en su película, pidiéndole a su contrincante que le golpeara.

No fue sino hasta el séptimo round, cuando el cubano conectó varios golpes en serie en la cabeza de su contrincante y lo terminó con un derechazo que hasta lo sacó del cuadrilátero.

Para Sánchez significó el triunfo 17 de su carrera, donde aún no conoce la derrota y 13 han sido a través del nocaut.

Fernandez went full Rocky 😂 pic.twitter.com/a8l2OHaYSo

FRANK SANCHEZ PUT HIM THROUGH THE ROPES 😱 pic.twitter.com/HeOBXVsjND

