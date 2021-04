¡Se acabó la espera! El tráiler de la tan esperada cinta de Space Jam: A New Legacy ya se encuentra disponible.

Esta cinta que une al destacado basquetbolista LeBron James con el grupo animado más conocido de Warner Brothers, los Looney Tunes, mantiene a todo el mundo emocionado a la espera de definir el destino de la tierra en la cancha con una nueva aventura de Space Jam.

Y a unos cuantos meses de que se estrene, el equipo de Warner Bros compartió desde sus redes sociales oficiales, el nuevo poster de la película, en el cual aparece el famoso y talentoso basquetbolista LeBron James junto con el inolvidable Bugs Bunny.

Este tendrá que hacer equipo con los dibujos animados “rechazados” que son comandados por Bugs Bunny.

Cabe destacar que esta película tendrá un segmento en animación 2D. Sin embargo, algunas escenas se desenvolverá con animación digital

Además, se conoce que otras estrellas del baloncesto mundial como Anthony Davis, Damian Lillard y las estrellas de la WNBA Diana Taurasi y Nneka Ogwumike dirán presente en el film. Reseñó La Sopa.

Welcome to the Jam. Check out this new poster for Space Jam: A New Legacy and catch the squad in the new trailer on Saturday at 9am ET! #SpaceJamMovie pic.twitter.com/4QX4C8jJhJ

— Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 2, 2021