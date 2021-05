Otra tienda por departamento en Estados Unidos permitirá que sus clientes puedan entrar a sus locales sin tapabocas.

Se trata de Costco quien este sábado indicó que cambió sus políticas de bioseguridad para prevenir el Covid-19.

En un comunicado la tienda por departamento, indicó que las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna de inmunización contra el virus podrán ingresar sin tapabocas.

Pero no en todos los sectores de Costco se permitirá que las personas, estén sin tapabocas.

En los sectores como médica, incluida la farmacia, óptica y audífonos, se exigirá el uso de los tapabocas.

Costco announced on Friday that customers can now shop without a mask in stores that are located in states without a mask mandate. The retailer will not require proof of vaccination.https://t.co/eO34Vhx1Ar pic.twitter.com/pnYbXkuG0i

— Business Insider (@BusinessInsider) May 14, 2021