¡Impresionante! Fuerte tornado destrozó todo a su paso por la I-75 (Videos)

El video del área del Condado de Marion muestra un tornado que cruza la I-75 cuando el clima severo barrió el área de Tampa Bay.

Seth Raper viajaba desde Tampa por la I-75 cuando recibió el video del impresionante tornado, reportó CubaenMiami.

«Wow, qué experiencia», dijo Raper. «Honestamente, mi corazón todavía está bombeando al respecto. Probablemente fue una experiencia única en la vida».

Another video of a possible tornado touching down along I-75 in the Ocala area.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el lunes que el evento meteorológico fue un tornado EF-0.

«Se aceleró muy rápido y ganó tamaño relativamente rápido, en 45 segundos probablemente tenía 150 yardas de ancho», dijo Joey Harper, quien conducía con Rader el lunes.

Tornado touch down near 340 mm in Marion County lifts 36' building off S/B tractor- trailer. After striking a S/B F150 the building travels airborne above the N/B lanes of I-75 and makes a crash landing on the east grass shoulder. Thank God nobody was killed or injured ! pic.twitter.com/3iZisCL0Al

— FHP Gainesville (@FHPGainesville) April 20, 2020