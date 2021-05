Por Rose Mary Santana

La llegada de Miss República Dominicana, Kimberly Jiménez a Miami provocó un mayúsculo revuelo entre la diáspora quisqueyana que se encuentra en la ciudad.

Jiménez llegó a la ciudad del sol para intervenir, en el Miss Universo que se realizará el próximo 16 de mayo en Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, y que será transmitido por la cadena Telemundo

Actividades de Miss República Dominicana en Miami

Este viernes a las 12:00 m Jiménes será recibida oficialmente por autoridades quisqueyanas que hacen vida en Miami, entre ellas, Consulado General, Oficina de Promoción Turística de la República Dominicana en Estados Unidos, OPT, logística que se encargó de montar la reconocida empresaria y abogada dominico-americana, Mayra Joli, adjunto a Carlos Acosta, Realtor, influencer dominicano @iamatori, a su llegada al lujoso hotel, único en su clase, Seminole Guitar Hard Rock de esta ciudad.

Son patrocinadores oficiales del recibimiento oficial, además, The Joli Law Firm PLLC, The Joli Foundation, One Joli Girl Fashion Production, Fashion Night on Brickell, Oscar International, Nelaherbal63 todo ello bajo esfuerzos de la abogada Mayra Joli y www.rosemarynews, Blog Noticioso parte del Programa de Influencers Hispanos de PRNewswire y Cisión Global.

Bandera en mano, acompañada de los más tradicionales atuendos de la marca país, y a ritmo del Merengue dominicano y con los coloridos de los Diablos Cojuelos, Miss República Dominicana recibirá el calor propio de su gente, quienes harán provecho para desearle éxitos en el certamen mundial de Miss Universo antes de adentrarse en lleno en las actividades propias del concurso.

“Será sumamente emocionante que ella tenga el recibimiento que merece, sintiendo ese apoyo y calor que nos caracteriza como caribeños, deseándole en nombre de nuestro país, la República Dominicana, los mejores parabienes en el afamado concurso mundial”, enfatizó la abogado Mayra Joli.

“En ella estamos todos más que representados y nos sentimos adjuntos a todos los patrocinadores muy contentos en ofrecerle una majestuosa bienvenida como merecen las reinas de su nivel. Gracias a todos los que han aportado sus capacidades y han patrocinado esta hermosa bienvenida para nuestra reina, Kimberly Jiménez”, sostiene emocionada esta líder comunitaria que todos reconocen por su dinamismo en Florida.

Mediante un post en redes sociales, se está invitando a que asistan a dar la bienvenida oficial en el Lobby del Hotel, pero deberán seguir las regulaciones dispuestas ante el COVID y llevar consigo sus mascarillas para tener acceso al hotel en el encuentro por invitación.

Tiene mezcla de sangre latina

Kimberly Jiménez tiene 24 años y trabaja como modelo y actriz; es hija de padre dominicano y madre puertorriqueña y puede ser una de las claras favoritas para llevarse la corona.

El Miss Universo 2021 Será realizado bajo las más estrictas normas de prevención ante el COVID-19.