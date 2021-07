Luna, una perra dálmata de Texas, dio a luz este viernes a una camada de 16 cachorros. La gran cantidad de perritos sorprendió tanto a la dueña de esta mascota, como a los trabajadores del Centro Veterinario de Fredericksburg, quienes asistieron el parto.

La veterinaria Brittni Turner contó a Newsweek que Luna inició trabajo de parto el jueves alrededor de la medianoche. La perra dio a luz a los primeros cinco cachorros de su camada de forma natural en casa, pero su trabajo de parto se detuvo alrededor de las 7:00 am del día siguiente.

Entonces, su dueña llamó a la clínica. Luna fue sometida a cirugía poco después de su llegada para que los veterinarios pudieran ayudar a dar a luz al sexto cachorro de la perra, que se había vuelto de nalgas. Fue entonces cuando los veterinarios descubrieron una sorprendente cantidad de cachorros por nacer.

Seguí diciéndole al propietario: “¡Seguramente no puede haber más!, pero entonces me daba cuenta, Oh, definitivamente hay uno más. No, hay dos más”, relató.

Una publicación de Facebook del centro veterinario compartió que desde los recepcionistas hasta el propietario, colaboraron para ayudar con el parto. Finalmente, Luna dio a luz a 16 preciosos cachorros, 11 de los cuales nacieron por cesárea.

“Nos complace informar que los 16 cachorros y la mamá están muy bien después de la cirugía”, escribió la clínica. “¡No eran 101 dálmatas, pero fue suficiente para tener las manos ocupadas esta mañana!”, agregó.

Luna estuvo a tres cachorros del récord mundial de camada dálmata más grande. El poseedor del récord actual es una dálmata australiana llamada Melody, que dio a luz a 19 cachorros en 2019.