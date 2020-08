Por medio de redes sociales se han viralizado las sorprendentes imágenes de un avión volando a través del huracán ‘Laura’, el cual ya es categoría 4.

La aeronave pertenece a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA), la cual pasó sobre el fenómeno natural que tocó tierra este jueves en Luisiana.

La NOAA también captó varias vistas impresionantes desde su avión mientras el huracán avanzaba sobre el Golfo de México, con vientos de 240 kilómetros por hora.

Kermit (#NOAA42) flew through Hurricane #Laura FIVE times today. Here's a time lapse of our second pass up through the beginning for our third.

A pass in and out of a hurricane is called a "penetration" or a "penny". Five pennies today takes my career total to 61.#FlyNOAA pic.twitter.com/IqajXPbosQ

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020