El pasado miércoles fue inaugurada “Van Gogh: The Immersive Experience”, la segunda exhibición digital de Van Gogh que llega a Miami, explora la vida y obra del pintor holandés y ahora está abierta en el Olympia Theatre en el centro de la ciudad.

Immersive Van Gogh fue creada por un maestro de arte digital de renombre mundial, Massimiliano Siccardi, de Italia, quien durante 30 años ha sido pionero en exposiciones inmersivas en Europa. Sus magníficas instalaciones han sido vistas por más de dos millones de visitantes en París y desde entonces la muestra ha recorrido algunos países con gran éxito.

Con la ayuda de 60.600 cuadros de video, 90 millones de píxeles y más de 500.000 pies cúbicos de proyecciones, esta cautivadora exhibición de arte digital fusiona tecnología de punta, narración teatral y animación.

Cristina Crespi, directora ejecutiva de Miami Autoridad de Desarrollo del Centro (DDA), declaró “nos sentimos honrados de que los productores del aclamado Van Gogh: The Immersive Experience eligieron el Olympia Theatre en Flagler Street en el centro de Miami para albergar su experiencia artística multisensorial, única en su tipo”.

En esta exposición los visitantes podrán “entrar” en más de 300 obras o pinturas de Van Gogh, también podrán experimentar una especie de “realidad virtual” en una galería separada, gracias a las proyecciones digitales del piso al techo y a la tecnología de mapeo de video.

Durante la experiencia los visitantes serán guiados por medio de un viaje de diez minutos acerca de “un día en la vida del artista”, donde podrán tener la oportunidad de descubrir la inspiración detrás de algunas de sus obras más populares; adicionalmente habrá un estudio de dibujo y galerías.

“Van Gogh: The Immersive Experience” estará abierto los días de semana de 10:00 a.m a 8:00 p.m. y fines de semana y feriados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Crespi añadió que “al poner a disposición de nuestra comunidad una programación única como la experiencia Van Gogh, estamos mejorando la calidad de vida de nuestros residentes, así como de aquellos que trabajan y visitan el núcleo urbano”.