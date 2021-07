El fuerte incendio que se generó en una zona boscosa de Winema-Fremont, en Oregón ha sido controlado por los bomberos, en un 50%.

El reporte de las autoridades del estado indicaron, que los 2.200 efectivos han trabajado sin descansar, desde que ocurrió el siniestro el pasado 6 de junio.

Incluso el fuego que se originó por un rayo fue bautizado “Bootleg”, por los efectivos que han implementado varías técnicas para extinguirlo.

Los expertos indicaron que el fuego había tardado en extinguirse debido al clima seco que ha habido en lugar.

“Este fuego es resistente a detenerse en las líneas de las topadoras”, dijo Jim Hanson, analista de comportamiento del fuego del cuerpo de bomberos.

El incendio ha ocasionado que 165.000 hectáreas del Winema-Fremont queden calcinadas e imposible de recuperar.

“Con el clima críticamente seco y los combustibles que estamos experimentando, los bomberos tienen que reevaluar constantemente sus líneas de control y buscar opciones de contingencia para apagar el incendio”, dijo Hanson.

The Bootleg fire in Oregon is the largest of so many fires burning out West pic.twitter.com/z2VhgUoADo

— Terri Cortvriend (@TerriCortvriend) July 27, 2021