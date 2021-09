Para el 2022 Amazon planea abrir dos tiendas de Whole Foods en Estados Unidos, con una característica particular: no tendrán cajeros.

Amazon, propietaria de la cadena de supermercados, informó el miércoles a través de un comunicado que llevará su tecnología sin cajero a dos tiendas Whole Foods por primera vez, permitiendo que los compradores tomen lo que necesitan y se vayan sin tener que abrir sus billeteras. Las cámaras y los sensores rastrean lo que se saca de los estantes. Los artículos se cargan a una cuenta de Amazon después de que los clientes abandonan la tienda con ellos.

“Los clientes de Washington, DC y Sherman Oaks, California, tendrán la opción de saltarse la línea de pago, mientras obtienen los mismos productos de alta calidad y el servicio excepcional de los miembros del equipo que aman”, escribió la empresa.

Pero habrá una opción para aquellos que quieran comprar a la antigua: estarán disponibles líneas de autopago que aceptan efectivo, tarjetas de regalo y otros tipos de pago.

Amazon presentó por primera vez la tecnología sin cajero en 2018 en una tienda de conveniencia Amazon Go y la ha expandido a los supermercados Amazon más grandes. Pero será la primera vez que aparezca en Whole Foods, una cadena de más de 500 tiendas de comestibles que Amazon compró hace cuatro años.

“Estamos deseando que los clientes experimenten esta nueva y cómoda forma de comprar en Whole Foods”, dijo John Mackey, cofundador Whole Food, citado en el comunicado.

Una de las nuevas tiendas estará en el vecindario Glover Park de Washington, DC; el otro en Sherman Oaks, California. Estarán abastecidos con la comida típica de Whole Foods, que incluye mariscos, jugo de naranja recién exprimido y vegetales orgánicos.

Incluso con la tecnología, Amazon dijo que seguirá contratando aproximadamente la misma cantidad de trabajadores para las tiendas que normalmente, excepto que tendrán diferentes roles, ayudando a los compradores en los pasillos o en los mostradores en lugar de pararse detrás de una caja registradora. La compañía se negó a decir cuántas personas contratará.

“Además de nuestras tiendas Amazon Go, Just Walk Out Shopping está disponible actualmente en varias de nuestras tiendas Amazon Fresh en los EE. UU. Y el Reino Unido, y también ofrecemos la tecnología Just Walk Out a terceros minoristas”, agregaron.

La tecnología Just Walk Out es posible gracias a una combinación de visión por computadora, fusión de sensores y aprendizaje profundo, similar a lo que encontraría en un automóvil autónomo.