Los autobuses de Broward Transit están mejorando y ahora son eléctricos. Las unidades de cero emisiones son los primeros en el sur de Florida.

Funcionan con baterías, con dos motores eléctricos que permiten que los autobuses viajen más de 300 millas antes de necesitar una recarga.

Hasta ahora solo se han pedido 12, pero eso es solo el comienzo, informó WSVN.

“Nuestra intención es ser 100% eléctricos con nuestra flota”, dijo Arethia Douglas, portavoz de Broward County Transit. “Nuestro plan es hacerlo para el 2035, por lo que anualmente cambiaremos nuestros autobuses diésel por estos vehículos 100% eléctricos”.

Los autobuses también cuentan con un sistema de alerta para peatones, cámaras de seguridad y Wi-Fi gratuito para los pasajeros.

⚡️NEW⚡️ Hop aboard and take a sneak peek at @BrowardTransit’s new electric busses! They have FREE WiFi and can travel up to 300 miles on one charge. #ItsElectric #BrowardTransit #BrowardCounty pic.twitter.com/fXWpTNOMEF

— Broward County Government (@BrowardCounty) August 24, 2021