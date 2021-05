Una mujer que llegó a Miami Beach a pasar sus vacaciones iba ser prostituida, por dos hombres quienes fueron arrestados por la policía.

La dama que llegó a la ciudad proveniente de New Jersey en marzo, conoció a uno de los acusados llamado Piteer Carlos Melenciano, 31 y intercambiaron números telefónicos.

Cuando la mujer vio en persona a Melenciano, este le dijo que entrara a un apartamento en Miami Beach y que se cambiara de ropa y que saliera a prostituirse para él.

Según el informe policial Melenciano le dijo a la mujer que ganaría por noche entre $ 1,500 y $ 2,000 por noche.

Además le dijo que le pertenecía, mientras le apuntaba con una pistola.

La mujer indicó que el hombre le quitó sus documentos de identidad, por lo que se sintió atrapada.

