Después de 139 años ubicada en el 807 Franklin Street en San Francisco, una casa victoriana de dos pisos tiene una nueva dirección.

La casa verde con ventanas grandes y una puerta de entrada marrón fue puesta encima de unas plataformas rodantes gigantes y para ser trasladada el domingo a una ubicación nueva a seis cuadras de distancia, reportó News Week.

Espectadores se alinearon en las aceras para tomar fotos mientras la estructura rodaba, a una velocidad máxima de 1 mph, hasta el 635 Fulton Street.

El viaje de la casa ha estado en las etapas de planificación durante años, informó el San Francisco Chronicle.

Phil Joy, un veterano de la mudanza de viviendas, dijo al periódico que tenía que obtener permisos de más de 15 agencias de la ciudad.

Joy explicó que este movimiento es complicado en parte porque la primera parte del viaje implica ir cuesta abajo. “Eso siempre es difícil para una casa”, dijo.

A lo largo de la ruta, se rompieron los parquímetros, se cortaron las ramas de los árboles y se reubicaron las señales de tráfico.

El dueño de la casa de seis habitaciones, el agente de San Francisco Tim Brown, pagará alrededor de $ 400,000 en tarifas y costos de mudanza, dijo el Chronicle.

Nothing to see here, just a historic San Francisco Victorian home coming down the street! Today it’s being moved 6 blocks for more than $400,000. It’s old location near Turk and Franklin will soon be home to more than 60 apartments. @abc7newsbayarea

Courtesy: Lehoa Nguyen pic.twitter.com/3ztOAtaVRU

— J.R. Stone (@jrstonelive) February 21, 2021