Una vía pública quedó virtualmente paralizada ante el conglomerado de personas que se detuvieron, este lunes, a grabar el avistamiento de un OVNI (Objeto volador no identificado). El hecho ocurrió en New Jersey, Estados Unidos según reportó caraotadigital

Y no es para menos, porque ver un OVNI no es una oportunidad que tenemos a la vuelta de la esquina. Por tal motivo, decenas de personas se detuvieron en una carretera de New Jersey, Estados Unidos, para registrar todo lo que acontecía, haciendo uso de sus teléfonos celulares.

Un objeto de forma ovalada y con luces intermitentes se mantenía en el cielo y la mayoría de quienes pudieron verlo estarían convencidos de que estuvieron en presencia de un OVNI

Al ver el misterioso objeto, una mujer exclamó: “No lo puedo creer”. La fémina pronunció estas palabras al tiempo que trataba de no perder la vista del extraño objeto que surcaba el cielo. Según explica la mujer, ante la sorpresa por el hallazgo tuvo que detener su auto en la carretera 21 porque “¡hay un OVNI!

Una secuencia de imágenes en las redes

La secuencia de imágenes publicadas en Twitter por el usuario @C.RoyFlor incluye fragmentos de video en los que se observa una concurrida vía llena de autos y personas con sus teléfonos en la mano, capturando evidencias del suceso.

La duda

No obstante, varias de las reacciones contrarias comentaban en redes que se trataba del dirigible Goodyear que volaba en el área, mientras otros estaban convencidos que era un OVNI.

Vale destacar que un reporte de RepublicWorld publicó una imagen obtenida por un usuario de Reddit en la que se aprecia la trayectoria del vuelo que realizó este lunes el dirigible Goodyear, justo en los lugares y a la hora que se reportaba el presunto avistamiento en New Jersey.

I still can’t believe a UFO was spotted in New Jersey today! pic.twitter.com/ipi8S3caSz — 🤮 (@YoSoyHendejo) September 15, 2020

