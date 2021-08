En una funeraria de Winter Garden, 22 kilómetros al oeste de Orlando en Florida, los ataúdes se apilan hasta el techo a la espera de las cremaciones, debido al incremento de muertes por covid-19.

El canal virtual Wesh 2 del centro de Florida detalló que la funeraria West Side tiene dificultades para incinerar cadáveres, más que durante la primera ola de la pandemia en 2020.

Mike Marchetti, el gerente de área de Newcomer Funeral Homes, otra funeraria, dijo al canal que a veces tienen que retrasar las reuniones con las familias y postergar los funerales porque solo tienen una cantidad limitada de personal laborando.

📍In Florida, crematories are so overwhelmed with the deceased that bodies are “stacked to the ceiling”. There’s an influx of bodies like never seen before—worse than last year. Crematoriums in Orange County are begging for Florida to “supply some refrigeration”. @WFLA #COVID19🧵 pic.twitter.com/Ji2FX3qbfl

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 25, 2021