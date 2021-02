Cuando el coronavirus sigue haciendo de las suyas en Florida, un vídeo en la ciudad de Naples se hizo viral, pues muestra la conglomeración de gente en un supermercado y donde no se muestra el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

En la grabación, que dura 15 segundos y tomada por el reportero de NBC Sam Brock, se puede apreciar claramente como las personas no cumplen con el distanciamiento social, ni llevan mascarillas puesta. Solo una persona se puede apreciar usando el cubrebocas.

Aquí el vídeo:

As #Flordia fights community spread of COVID on a massive scale, this is a 15-second snapshot of a supermarket in Naples. Many employees and customers- even older ones- with no masks on inside. Store sign outside cites “medical exemptions,” we can’t ask questions. @NBCNews pic.twitter.com/rNUSOPLjeB

— Sam Brock (@SamBrockNBC) February 3, 2021