Informe de CDC revela que van 2,100 muertes por gripe en todo el país

El último informe FluView de los CDC revela que las enfermedades similares a la gripe van en aumento y se han elevado durante siete semanas en todas las regiones del país, según difundió miami.cbslocal

La gripe, de acuerdo con el estudio, ha causado cerca de 4,6 millones de enfermedades de gripe, 39,000 hospitalizaciones y 2,100 muertes desde que comenzó la temporada en septiembre. Eso es 300 muertes más que la semana anterior.

De acuerdo con los CDC, se han producido 22 muertes por gripe pediátrica en lo que va de la temporada, incluidos tres niños más la semana pasada.

If you have a fever, cough or sore throat, you could have flu.

Es de hacer notar que casi una cuarta parte de las muertes pediátricas reportadas esta temporada han sido en niños menores de seis meses, que son demasiado jóvenes para ser vacunados.

Un dato a considerar es que el más reciente mapa de actividad de la gripe de los CDC es un poco diferente al de hace unas semanas.

According to the latest #FluView, all regions of the country are seeing elevated flu activity. Keep up with the latest flu activity and find out if flu is spreading in your area with CDC’s weekly #FluView report: https://t.co/pwPDPs8ZeI pic.twitter.com/ICNqVnHudQ

— CDC Flu (@CDCFlu) December 27, 2019