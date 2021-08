Un fuerte aumento de pacientes pediátricos con COVID-19 en los hospitales del sur de Florida ha suscitado la preocupación de funcionarios y padres tras el anuncio del inicio de clases.

“Definitivamente estamos viendo un aumento en el volumen de pacientes en nuestros departamentos de emergencia, en nuestros centros de atención urgente y en toda la ciudad”, dijo el Dr. Marcos Mestre, vicepresidente y director médico del Nicklaus Children’s Hospital en el suroeste de Miami-Dade a WSVN.

Mestre dijo que el número predominante de pacientes ha contraído la variante delta, altamente contagiosa.

“Para que se hagan una idea, en todo el mes de junio, sólo vimos 17 pacientes [de COVID] en el hospital aquí en el Nicklaus Children’s, y ya estamos en 25 para el mes de agosto”, dijo.

“Esto no se trata realmente de política. Se trata de la ciencia, se trata de la salud, la seguridad, y si no nos tomamos en serio eso, la gente muere por esto”, dijo el superintendente saliente de las escuelas públicas del condado de Broward, Robert Runcie.

La Junta Escolar del Condado de Broward se reunirá la próxima semana para discutir si continúa o no con su actual política de uso de máscaras en el inicio de clases.

“Esta es una política que teníamos en vigor. No vamos a cambiar nuestra política, y eso es todo”, dijo Debra Hixon, miembro de la junta escolar, “y el gobernador hará lo que considere correcto que tiene que hacer.”

“Cuando nuestros maestros son impactados, y están en el hospital, o están sentados en casa, no importa si sus hijos vienen a la escuela con una máscara o no, porque no habrá un maestro allí”, dijo Runcie, “así que esto no es sólo acerca de los niños, se trata de toda la comunidad educativa.”