En 2017, el Comité Olímpico Internacional tomó una decisión sin precedentes cuando decidió otorgar los Juegos Olímpicos de Verano 2024 y 2028 al mismo tiempo, a París y Los Ángeles, respectivamente.

El logotipo de LA 2028 se creó para la era “digital”. “Sabíamos que nuestro emblema tendría que reflejar el espíritu de Los Ángeles, pero también mirar hacia el futuro”, dice Amy Gleeson, directora de marketing de LA28. “¿Cómo mantenemos algo fresco y nos permitimos estar conectados con las personas mientras miramos hacia el horizonte?”, dijo.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a

— LA28 (@LA28) September 1, 2020