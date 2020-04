Inscripción al programa de beneficios por desempleo genera grandes filas en Hialeah

En medio de la pandemia del coronavirus, cientos de personas salieron de sus casas este martes en Hialeah para inscribirse en el programa de beneficios por desempleo.

A pesar de que los epidemiólogos han advertido sobre el peligro de las grandes multitudes, en las afueras de la Biblioteca John F. Kennedy serpenteaba una apretada fila en horas de la mañana, para solicitar un formulario en blanco y obtener el seguro de desempleo del COVID-19, que ha golpeado a miles de familias durante la pandemia, reportó Cibercuba.

Varios usuarios de Twitter denunciaron que las personas permanecían sin respetar el distanciamiento social, e incluso hablaban y gritaban unas encima de las otras.

#HIALEAH: @cityofhialeah decided to hand out #unemployment forms today at 11am. Now hundreds have shown up to get a document you can get online or print from home. No social distance. Everyone is on top of each other. This is crazy! @WPLGLocal10 pic.twitter.com/oiF14lCdqC — Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) April 7, 2020

Los beneficios se comenzarán a aplicar en Florida luego de que el Gobierno federal permitiera que los estados cambiaran sus leyes para proporcionar un seguro por desempleo a quienes perdieron sus trabajos en la crisis del coronavirus, con base en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, sigla en inglés).

De acuerdo con este programa, serán favorecidos todos los trabajadores desempleados, incluso aquellos que laboran por cuenta propia o tienen empleos temporales.

#HIALEAH: This is the #traffic we ran into as we drove closer to #Kennedy #Library. It’s one of four locations where you can get #unemployment forms from 11am-3pm. But remember you can also download them here: https://t.co/Cw4lz2Ad3k @WPLGLocal10 pic.twitter.com/ymShHLdw4Q — Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) April 7, 2020

Estos trabajadores afectados recibirán un ingreso adicional de $600 dólares por semana hasta por seis meses; y 13 semanas adicionales de beneficios por desempleo independientemente del número de semanas que brinda actualmente el estado.

Muchos de los que se formaron esta mañana en Hialeah alegaron que acudieron al lugar porque no funcionaba su impresora, o porque al acceder a la página de internet encontraban un mensaje de error.

Florida residents line up in a Hialeah parking lot to file for unemployment benefits. pic.twitter.com/f2H3IRGufv — NBC News (@NBCNews) April 7, 2020

Jessica Tellez dijo que pensaba recoger formularios para todos los miembros de su familia porque era muy difícil sacarlos en línea. «Todos están solicitando en línea y el sitio web se está bloqueando», explicó.

Por su parte, el comisionado de Hialeah, Carl Zogby, confirmó el exceso de personas que llegaron a hacer cola desde las 06:00 am y que la demanda de los formularios no se había detenido desde entonces; mientras que el alcalde de esa ciudad, Carlos Hernández, explicó que el plan era hacer una distribución organizada, «aquí hay personas de todo el condado que han estado sin trabajo durante todo un mes”, subrayó.

Asimismo, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos A. Giménez, anunció que 26 bibliotecas distribuirán formularios en todo el condado a partir del miércoles y que la solicitud completa podía devolverse en cualquiera de las bibliotecas o enviarse por correo al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida en P.O. Box 5350 en Tallahassee, FL; 32314-5350. Los usuarios con acceso a Internet pueden descargarlos en español, criollo e inglés, detalló.

Los embates del coronavirus han dejado sin empleo a 10 millones de personas en Estados Unidos, el mayor colapso laboral en la historia del país desde los años de la Gran Depresión del siglo XX, y la Florida figura entre las regiones más golpeadas.

Las estadísticas divulgadas el pasado jueves por del Departamento del Trabajo marcaron un crecimiento de 6.6 millones de solicitudes de beneficio por desempleo en una sola semana, récord sin precedentes desde la existencia de los registros oficiales.

El lunes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó que la mayoría de las personas afectadas eran trabajadores manuales que no pueden realizar su trabajo en casa.

En el resto del país la situación es igualmente preocupante, pues el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios por desempleo se disparó a un máximo récord por segunda semana seguida, ante el aumento de las medidas de confinamiento para contener el avance del coronavirus, que según economistas empujó a la economía del país a una recesión.

