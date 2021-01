A pesar de ser seres desagradables, la desaparición de los insectos en la faz de la tierra ha causado gran conmoción dentro de la comunidad científica.

Este lunes el entomólogo, David Wagner, presentó un 12 estudios de la Proceedings of the National Academies of Sciences, el cual fue escrito por 56 científicos de todo el mundo.

“Hay algún motivo para preocuparse más”, dijo Wagner, “porque son blanco de ataque de cualquier manera”.

En el estudio se mostraron los factores que han influido en la desaparición de los insectos .

Entre ellos está el cambio climático que ha sido uno de los principales agentes en la destrucción de seres vivos.

Además están también la utilización de insecticidas, herbicidas y la contaminación lumínica ha contribuido a su desaparición.

May Berenbaum, ganadora de la Medalla Nacional de la Ciencia, indicó que los animales, larvas etc son esenciales para el ecosistema.

