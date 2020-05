¡Insólita protesta! Manifiestan con flexiones y sentadillas para que abran gimnasios en Florida (Video)

En Estados Unidos, cada estado toma sus propias decisiones sobre el desconfinamiento.

Esto ha provocado que algunos estados sigan prohibiendo la apertura de tiendas, bares y restaurantes mientras otros intentan reactivar la economía de la manera más rápida posible, reportó AS.

El caso de Florida es paradigmático: mientras el gobernador Ron DeSantis, ha abierto las playas para que miles de ciudadanos vayan a hacer deporte o a tomar el sol, no ha hecho mismo con los gimnasios y centros de entrenamiento, lo que ha provocado el enfado de muchos deportistas a lo largo de todo el estado.

Muchos de ellos se daban cita este lunes a las puertas de los juzgados del condado de Pinellas y lo hacían para protestar por el cierre de los gimnasios, pero de una forma muy especial: haciendo sentadillas y flexiones.

Una manera de llamar la atención de los políticos de Florida y que ha conseguido que los medios de comunicación hagan cobertura de la protesta.

GYM PROTEST: A group of protesters has gathered outside the courthouse in Clearwater, calling for gyms to reopen in Florida https://t.co/EreMMzfIYI pic.twitter.com/lfiB1TUf9B

— WFLA NEWS (@WFLA) May 11, 2020