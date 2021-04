Scarlett Aldrich, una oficial de la policía británica, protagonizó un amorío prohibido que le adjudicó 10 meses en un penal, y a su vez, la destitución de su cargo. La mujer se enamoró del reo al que custodiaba en la prisión de HMP Full Sutton, ubicada en las adyacencias de York. Así lo informaron medios locales para referirse a la relación entre el recluso y la oficial.

El sujeto conocido como “Jones” había sido condenado por el delito de robo a mano armada en el año 2019. No obstante, Aldrich comenzó a conversar con él hasta lograr ser enamorada, por lo que mantuvieron un romance hasta que todo salió a la luz. El padrastro y la madre de la joven, quienes también son agentes de la policía se percataron de la situación.

Por otra parte, el fiscal Ayman Khokar, se refirió a las actitudes de Aldrich como “coqueteo”, al tiempo de informar que otros reclusos habían dicho que entre ellos había una “cercanía”. Pero no solo los reos lo sabían, uno de los compañeros de trabajo de la oficial le advirtió que no se involucrara con el preso, aunque ella hizo caso omiso del consejo.

Se conoció que al preguntársele a la joven sobre su relación con “Jones”, ella lo negó. Luego, tras realizarse una inspección en la celda del reo, hubo cartas de amor que los delataban a ambos, pero lo más revelador aún, fue lo que se encontró en una de ellas: se trata de la imagen de un tatuaje con el número de celda que, además, Aldrich tenía estampado en la piel de su muslo izquierdo, lo que puso en manifiesto la relación entre la oficial y el reo.

Aldrich tuvo que admitir la relación que mantuvo con el recluso a quien le entregó, incluso, un celular de contrabando con una sim car. También aceptó haber “puesto en peligro la seguridad de la prisión”.

