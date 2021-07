Las autoridades de la India están investigando una aplicación donde decenas de mujeres musulmanas fueron ‘puestas a la venta’ en una subasta falsa el pasado 4 de julio.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión de la Mujer de Delhi, las imágenes de más de 100 mujeres se publicaron en una plataforma llamada Sulli Deals a través de GitHub, un portal que permite alojar proyectos de las aplicaciones de desarrolladores, reportó Infobae.

Así, las fotografías de las afectadas constaban como “Sulli oferta del día”, que es un término despectivo en la India, utilizado para referirse a las mujeres musulmanas.

Aunque la aplicación ya ha sido bloqueada por GitHub ante la infracción de las reglas del servicio sobre el acoso, la discriminación y la incitación a la violencia, docenas de mujeres fueron víctimas del ataque.

Fatima Khan, una periodista y una de las personas cuyas fotos se publicaron en la plataforma, comentó que las capturas de pantalla que había visto todavía le dan escalofríos.

Didn't check Twitter last night. Woke up this morning to realise my name, along with those of many other Muslim women was up on GitHub as a list of "Sulli Deals". Thankfully by the time I came across it, it had been taken down. But just the screenshots sent shivers down my spine. pic.twitter.com/CGXivEyjyC

— Fatima Khan (@khanthefatima) July 5, 2021