Una comprometida activista y profesora de historia afroamericana en la Universidad George Washington de EE.UU fingió -durante décadas- ser negra. Cuando la realidad es que es una mujer blanca de Kansas City.

La profesora de historia afroamericana, Jessica A. Krug, es especialista en la diáspora africana. Además es la autora de un libro sobre la resistencia fugitiva al comercio transatlántico de esclavos, informó CNN.

Krug contó -en una publicación del portal Medium- que toda su vida, relaciones y carrera creció en un “suelo tóxico de mentiras”. Unas mentiras que le ayudaron a prosperar social y profesionalmente.

“En un grado cada vez mayor, a lo largo de mi vida adulta he rehuido mi experiencia vivida como una niña judía blanca en los suburbios de Kansas City.”, explicó Krug.

