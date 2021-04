Tras recolectar fondos para ayudar a las familias locales afectadas por la pandemia de coronavirus, ahora el profesor Louis Goffinet, de 27 años, debe 16.000 dólares en impuestos

El profesor de Connecticut destacó que la campaña fue un éxito rotundo y agregó que logró recaudar más de 41.000 dólares para ayudar a las familias necesitadas a a pagar los comestibles y el alquiler.

Pero Goffinet dijo que recientemente se enteró de una desventaja de sus esfuerzos:

