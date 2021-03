Aunque la pandemia del coronavirus ha matado a más de 500 mil personas en los Estados Unidos, aún hay personas que no creen que sea algo para tomar con seriedad.

Este fue el caso de tres mujeres que decidieron tomar un Uber en San Francisco y una de ellas se molestó porque el conductor le pidió que usaran la mascarilla.

Cuando se negaron, el conductor les pidió que se retiraran de su vehículo, y fue aquí cuando todo se puso peor para él:

Alteradas las mujeres empezaron a agredir al conductor, lo insultaron, le quitaban la mascarilla y le tosieron encima de él

Luego le intentaron robar el celular.

Aquí el vídeo:

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021