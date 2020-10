Las autoridades emitieron una advertencia para algunas zonas de Florida mientras la tormenta tropical Zeta se fortalece hasta convertirse en huracán e impactar la costa del Golfo.

Los residentes de Western Panhandle inundados por el huracán Sally el mes pasado son alertados de fuertes lluvias y vientos de hasta 70 millas por hora cuando la tormenta tropical Zeta llegue a la Costa del Golfo el miércoles.

“Ahora es el momento de terminar los preparativos finales de la tormenta tropical Zeta y los residentes deben prestar atención a todas las advertencias de los funcionarios estatales y locales. No tomes esta tormenta a la ligera. Tomar medidas hoy, como reunir importantes documentos financieros y de seguros y tomar fotos de objetos de valor para el inventario de su casa, puede hacer una gran diferencia durante la recuperación”, señaló Jefe de Bomberos del Estado, Jimmy Patronis.

La División de Gestión de Emergencias del estado tweeteó un aviso para que la gente de la Ciudad de Panamá a Pensacola pueda monitorear las alertas meteorológicas y las noticias locales.

El Panhandle occidental estaba bajo aviso de tormenta tropical, con el centro de Zeta situado el martes justo al norte de la Península de Yucatán, moviéndose hacia el noroeste a 14 mph. Se espera que la tormenta toque tierra el miércoles por la noche a lo largo de la costa del Golfo, pero no se espera un golpe directo en Florida.

Reasons not to focus on #Zeta being “downgraded” to tropical storm: 1) It’ll restrengthen to hurricane over Gulf, 2) It’s now larger than when it became a hurricane – winds of TS force now extend 140 instead of 115 miles out. 3) Even a strong TS has life-threatening wind & water. pic.twitter.com/cQJIzJjgGJ

— Dr. Rick Knabb (@DrRickKnabb) October 27, 2020