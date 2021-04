De cara a la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, que comenzará el viernes 16 de abril, Inter Miami, franquicia propiedad de David Beckham, sumó a un nuevo refuerzo. Se trata del portero Nick Marsman quien dejará las filas del Feyenoord neerlandés para jugar en el equipo que dirige Phil Neville. Quién le dará experiencia europea al arco del equipo de Florida.

El guardameta, de 30 años, llegará a Miami tras haber firmado un contrato hasta 2023. Antes, estuvo dos años en Róterdam jugando para el Feyenoord, uno de los líderes de la Eredivisie, la primera división de los Países Bajos. Reseñó TyC Sports.

Official: Goalkeeper Nick Marsman✍🏽#InterMiamiCF has signed dutch goalkeeper Nick Marsman to a contract that will run through the 2023 MLS season. The Dutch goalkeeper will join the Club in July!

Find out all the details⬇️https://t.co/dIDaw8O5z2

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 12, 2021