Meghan Cameron fue anunciada por el Inter Miami como nueva Directora de Personal de Jugadores y Cumplimiento del Club.

Chris Henderson, Director Deportivo del Inter Miami comentó que “Meghan es una profesional impresionante y será una adición bienvenida al Front Office”.

“Ella proporcionará en el Inter Miami la orientación sobre los asuntos diarios que afectan al Departamento de Operaciones de Fútbol y, incluyendo el cumplimiento de todas las normas y reglamentos de la lista” expuso Henderson a la web del equipo.

#InterMiamiCF announces key hire Meghan Cameron to lead player personnel and compliance.

Find out all the details below: https://t.co/lRsGZNGPY3

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 9, 2021