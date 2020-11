El Inter Miami consiguió una importante victoria de 2 goles por 1 ante el Cincinnati FC en la Major League Soccer, que le permitió avanzar a los playoffs de la Major League Soccer.

El cuadro que dirige el uruguayo Diego Alonso resolvió el partido de manera temprana puesto que los goles llegaron al principio del compromiso.

El primer, facturado por Mikey Ambrose llegó al minuto 19 para poner en ventaja al cuadro Interista.

Mikey Ambrose with a top class strike to give us the lead! #InterMiamiCF | #DecisionDay pic.twitter.com/Wgnd8l9xlx

Cuatro minutos más tarde el cuadro de la “Ciudad del Sol” aumentaría la ventaja gracias a un gol conseguido por Leandro González Pirez.

Watch the replay of our 2nd goal by Argentine centerback @pirez_leandro 🔥#InterMiamiCF |#DecisionDay pic.twitter.com/7J4NubduNe

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 8, 2020