El Inter Miami CF cayó 1-4 ante los New York Red Bulls y de esta manera se pierde el invicto que se mantenía en territorio del cuadro de la Florida.

Los visitantes abrieron el marcador en el minuto 14 mediante un penalti, Mandela Egbo, fue el encargado de cobrarlo.

Los locales abrieron paso en el minuto 39 para encontrar el gol del empate. Morgan volvió a iniciar una jugada amenazante, encontrando a Matías Pellegrini, quien luego recortó un pase por encima de la parte superior a Agudelo.

El exdelantero de los Red Bulls recogió el pase y disparó para poner el 1-1 en el descanso. El gol fue el 50º de la carrera de Agudelo en la MLS, incluida la postemporada, y el segundo en juegos consecutivos.

Los Red Bulls se adelantaron en el segundo período, recuperando la ventaja en el minuto 49 cuando Brian White recogió un pase de Omir Fernández en el área y anotó para poner el 1-2.

Tantos de de Benjamín Mines y Daniel Royer cerraron el triunfo del cuadro de New York.

“Creo que cometimos muchos errores que dejaron a nuestros oponentes tomar la delantera y no pudimos entender cómo teníamos que jugar”, dijo el técnico Diego Alonso. “Salió mal cuando no hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando hicimos lo que teníamos que hacer, fue fácil romper su presión. Es que no lo hacíamos todo el tiempo y cuando dejamos de hacerlo sufrimos y cometimos errores”.

Inter Miami regresará a la acción el domingo 27 de septiembre, cuando viaje para enfrentar al Philadelphia Union a las 7:30 pm ET en Subaru Park.

