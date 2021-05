El Inter Miami sumó su segundo empate de lo que va de temporada, esta vez en casa ante el Atlanta United a un gol por lado en lo que significó la cuarta jornada de la MLS.

Los de la visita se adelantaron bien temprano al minuto 9 por intermedio del venezolano Josef Martínez quién recibió un balón de espaldas al arco y se pudo dar vuelta para que el guardameta John McCarthy no pudiera hacer nada.

— MLS Español (@MLSes) May 9, 2021

Cinco minutos luego del gol, el Miami sufrió una importante pérdida ya que se tuvo que retirar el volante Blaise Matuidi por lesión e ingresó Joevin Jones.

Este gol significó el regreso del ariete venezolano, quién sufrió una rotura del ligamento cruzado en el primer partido de la temporada pasada, siendo su último gol el 26 de febrero del 2020 en la Conchampions durante los octavos de final ante el CD Motagua.

Miami lo intentó varias veces, principalmente por su delantero Gonzalo Higuaín y del propio Lewis Morgan, quién empató las acciones tras una jugada individual al minuto 77.

.@10LewisMorgan draws #InterMiamiCF level right in front of #LaFamiliaIMCF! pic.twitter.com/nUTGsAbo6H

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 9, 2021