El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, y el Inter Miami ya tiene preparada su celebración, debido a que anunciaron que tendrán una camiseta especial por ese día.

Este jueves hicieron el lanzamiento oficial de su jersey adidas Primeblue hecha con Parley Ocean Plastic en colaboración con Major League Soccer.

Shop the new #InterMiamiCF x @Adidas Primeblue jersey made with Parley Ocean Plastic below:

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 20, 2021