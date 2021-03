Las criptomonedas son un activo digital encriptado y no regulado que se utiliza como análogo de la moneda en transacciones en divisas. La criptomoneda no tiene forma física, existe sólo en la red electrónica en forma de datos. El intercambio de criptomonedas se realiza de la misma manera que el intercambio por correo electrónico, por lo que el tiempo de procesamiento es mucho más corto que el de un banco, además, aquí se aplican tarifas mínimas y no hay intermediarios. Por supuesto, el comercio de criptomonedas está relacionado con altos riesgos, incluso el riesgo de perder una parte o todas las inversiones, por lo que no es para todos los inversores. Los precios de criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden cambiar debido a los factores externos como noticias financieras, resoluciones legislativas o eventos políticos. Los acontecimientos en el mercado de las criptomonedas están desarrollándose rápidamente, constantemente aparecen nuevas monedas y las antiguas desaparecen. En el sitio btendrá una excelente oportunidad para intercambiar criptomonedas anónimamente en cualquier volumen con una tasa fija garantizada.

El mercado de criptomonedas atrae a los usuarios con la oportunidad de protegerse de la devaluación de la moneda del país en el que viven. Cabe señalar que la mayoría de las criptomonedas funcionan de manera descentralizada, de acuerdo con su algoritmo inherente. Las transacciones de criptomonedas tienen una alta velocidad de procesamiento. Además, tan pronto como una transacción se agrega a la cadena de bloques, se vuelve irreversible. La confidencialidad es una de las principales ventajas de las criptomonedas. No hay que proporcionar ninguna información personal para utilizar el sistema, lo que le permite permanecer en el anonimato y ocultar sus gastos al gobierno, instituciones financieras o empresas de marketing. Ningún banco, estructura estatal o entidad privada puede gestionar criptomonedas e influir en las transacciones realizadas en el sistema, ya que los datos del proceso se almacenan en varios dispositivos simultáneamente.

