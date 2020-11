Este domingo la Patrulla Fronteriza de EE.UU. interceptó a un grupo de personas que llegaban en barco a Palm Beach.

A través de la red social Twitter el agente jefe de la patrulla John R. Modlin, informó que el trabajo entre varios cuerpos de seguridad permitió la captura de 15 extranjeros involucrados en un evento de contrabando marítimo.

Modlin, confirmó que los detenidos están bajo custodia federal.

#BreakingNews. Early this morning, #BorderPatrol Agents along with support from state & federal partners responded to a maritime smuggling event that made landfall near Palm Beach #Florida. Currently, 15 foreign nationals are in federal custody. @PBCountySheriff @CBPFlorida pic.twitter.com/YmdPELOR73

— Chief Patrol Agent John R. Modlin (@USBPChiefMIP) November 15, 2020