El exvicepresidente Mike Pence fue abucheado durante su discurso en una conferencia de fe en Orlando, Florida, el viernes.

Algunos asistentes gritaron “¡Traidor!” mientras Pence hablaba en la Conferencia Política Camino a la Mayoría de la Coalición Fe y Libertad en un centro turístico en Orlando.

Pence ignoró los gritos y siguió con su discurso.

“¡Es genial estar de vuelta con tantos patriotas, dedicados a la fe y la libertad y al camino hacia la mayoría!” dijo Pence, reportó Newsbreak.

Al menos uno de los que interrumpieron el acto fue expulsado por la seguridad, según el Orlando Sentinel.

Muchos partidarios del ex presidente Donald Trump están enfadados con Pence después de que el ex vicepresidente dijera que no tenía poder para anular la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Durante el asalto al Capitolio del 6 de enero, los manifestantes enfurecidos corearon: “¡Cuelguen a Mike Pence!”.