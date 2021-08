Se están registrando las peores inundaciones en Turquía en años y los familiares y allegados de las personas desparecidas aguarda ansiosamente a los equipos de rescate que registraban los edificios este sábado, temiendo que la cifra de muertos pudiera aumentar aún más.

Hasta los momentos al menos 44 personas han muerto a causa de las inundaciones en la región norte del Mar Negro, el segundo desastre natural que azota el país este mes.

Imágenes de drones de Reuters mostraron daños masivos en la ciudad de Bozkurt, en el Mar Negro, afectada por las inundaciones, donde los trabajadores de emergencia buscaban edificios demolidos.

Treinta y seis personas murieron como resultado de las inundaciones en el distrito de Kastamonu, que incluye a Bozkurt, y otras siete personas murieron en Sinop y una en Bartin, dijo la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

En un edificio derrumbado a lo largo de las orillas del río crecido, todavía se creía que 10 personas estaban enterradas. Las rápidas inundaciones en Turquía parecían haber barrido los cimientos de varios otros bloques de apartamentos.

“Esto no tiene precedentes. No hay energía. Los teléfonos móviles estaban muertos. No había recepción. No se podía recibir noticias de nadie”, dijo Ilyas Kalabalik, un residente de 42 años.

“No teníamos idea de si el agua estaba subiendo o no, si inundó el edificio o no. Solo estábamos esperando, así. Nuestras esposas e hijos estaban aterrorizados. Una vez que salió el sol por la mañana, vimos a los oficiales de policía. nos sacó del edificio y nos arrojó a una gasolinera “.

Kalabalik estaba rodeado de residentes que se preguntaban entre sí si alguien tenía alguna noticia sobre personas desaparecidas.

“Los hijos de mi tía están allí. Mi tía está desaparecida. Su esposo está desaparecido. Sus nietos gemelos están desaparecidos. La esposa de nuestro administrador del edificio está desaparecida junto con sus dos hijos”, dijo Kalabalik a Reuters.

Las inundaciones trajeron el caos a las provincias del norte justo cuando las autoridades declaraban que los incendios forestales que asolaron las regiones costeras del sur durante dos semanas habían sido controlados.

Cerca de 45 cm (18 pulgadas) de lluvia cayeron en menos de tres días en un pueblo cerca de Bozkurt.

“Fue tan horrible. No puedo sacarme de la cabeza los gritos de un perro con sus cachorros”, dijo a Reuters Elif, una residente de unos 20 años.