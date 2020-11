Este jueves las autoridades han estado tratando de solucionar los percances derivados de la incidencia de la tormenta tropical Eta. Una flota de camiones bomba del condado de Miami-Dade ha estado entrando y saliendo durante todo el día, según reportó miamimundo

La buena noticia es que se acabó el agua. Pero, para muchos residentes, los problemas apenas comienzan

Cuando abres la puerta del apartamento de Tamara Medrano en Opa-locka puedes olerlo.

La residente dijo que “el moho, sí, y todo lo que salió del baño también salió”. Agregó que el agua tenía 2 pies de profundidad en el interior.

El apartamento de Medrano es uno de los 37 apartamentos del primer piso inundados dentro del complejo Glorieta Gardens.

La flota de camiones bomba descendió sobre la comunidad el miércoles.

Frank Rollason, director de manejo de emergencias de Miami-Dade Fire Rescue, informó que “probaron varios métodos diferentes con una bomba y eso no funcionó bien”, dijo . “Así que tenían que venir con los camiones vactor”.

Y flotar en el agua estancada durante días es basura, mucha.

Los pasillos están llenos de ropa mojada y otras pertenencias.

Sheila Hulton. residente del apartamento, indicó que “lo limpiaron esta mañana. Mi refrigerador no funciona. Cortaron parte de la electricidad. Tuve que pedirle a mi vecino que me preparara algo de comer esta mañana “.

Los residentes dicen que no es la primera o la segunda vez que esto sucede, pero es la peor.

Para empeorar las cosas, hay un depósito de chatarra al lado.

Por su parte, Matthew Pigatt, alcalde de Opa-locka, expresó que “ahora nuestro próximo paso es asegurarnos de que este dueño de la propiedad necesite hacer lo que sea necesario para arreglar este drenaje. Y los depósitos de chatarra para asegurarse de que esto no invade esta propiedad ”.

“Nadie debería vivir en estas condiciones, pase lo que pase”.

La situación también llamó la atención de un representante estatal en esta área.

“No es aceptable … Y vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”, dijo James Bush III, D-Distrito 109. “Estos son seres humanos y porque las personas reciben asistencia pública no significa que no vale la pena “.

Algunos de los residentes del complejo de apartamentos se quedan con familiares y amigos. Otros están siendo alojados en moteles por la dirección.

