Hay una expresión que no se disfruta al decírsela a un amigo o a un ser querido, cuando hemos sido incapaces de convencerle para que cambie de actitud o tome una acción necesaria por su propio bien o el de su familia, y el hecho que intentamos prevenir ocurre.

Entonces, no queda más remedio que bramar amargamente: “Te lo dije”. Llevamos un año entero explicando a los residentes de Florida la importancia de tener un seguro de inundación.

Dijimos que no valía esconderse detrás de las justificaciones que sostenían que “esta zona no se ha inundado nunca”, o “este seguro no es obligatorio”.

Explicamos que, por las condiciones del subsuelo y las características geográficas de esta península, todos los lugares son susceptibles de inundarse, que el 25% de los reclamos por inundación se originan en zonas de bajo riesgo. Pues bien, miren los destrozos que han dejado las lluvias de la tormenta Eta.

Aún quedan lugares anegados bajo las aguas. Lo peor es que la mayoría de las propiedades dañadas no contaban con un seguro de inundación. Ahora los dueños deben enfrentar solos los cuantiosos gastos en que incurran para eliminar los daños causados por el agua.

Dicen que hace 19 años no llovía de esta forma. También dicen que las estaciones de bombeo no trabajaron como debían. Sea cual sea la causa, la realidad es que el daño está hecho y no fue por falta de advertencia. Te lo dije, llama a Univista y contrata un seguro de inundación.

En Florida no se trata de si se va a inundar mi casa, la preocupación correcta es ¿cuándo se va a inundar? Te vuelvo a prevenir, compra lo antes posible un seguro de inundación, ten en cuenta que generalmente estas pólizas no entran en vigor hasta pasado un mes del primer pago.

